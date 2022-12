Festival di Sanremo 2023 | la foto di Amadeus | Gianni Morandi e Chiara Ferragni | il 4 dicembre l’annuncio dei “Big” in gara

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 dicembre 2022) C’è grande attesa per i “Big” deldi. Sui social impazza il toto-nomi ma l’attesa sta per finire: domani, domenica 4, nel corso del Tg1 delle 13:30, saranno annunciati i nomi dei cantanti che parteciperanno a. Intanto,ha trascorso il venerdì sera a Milano con, co-conduttore nella prossima edizione, e, la super co-conduttrice della serata di apertura e di quella di chiusura del. L’incontro è stato immortalato in alcunepubblicate dall’imprenditrice digitale su Instagram: “Grazie per ieri sera, è stato come essere in famiglia cone ...