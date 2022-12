Festa al Santa Caterina | 70 bimbi degli asili Solletico e Fantasylandia a teatro

Cookist

Erano reduci da unadi compleanno e si stavano probabilmente dirigendo verso Sansepolcro in ... Tutti originari diMaria Tiberina e di Città di Castello. Sul posto dell'incidente, oltre ai ...Vigili del Fuoco indomani per la patronaBarbara. In mattinata verrà allestita in piazza della Loggia l'attrazione "Pompieroli" le cui attività saranno coordinate da personale vigile del fuoco volontario e ... Dolci per festa di Santa Lucia: ricette tipiche golose e semplici La tragedia della strada in provincia di Perugia. le vittime: due ragazzi di 21 e 20 anni e due ragazze di 17 e 22 ...CITTA' DI CASTELLO - Dramma nella notte tra venerdì e sabato: quattro ragazzi, quattro giovanissimi amici, sono morti a seguito di un terribile incidente stradale. Tre di loro ...