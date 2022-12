False Pec di banche e assicurazioni per truffare le imprese | da Crotone a Milano perquisizioni e 500mila euro sequestrati

(Di sabato 3 dicembre 2022) Piccoli imprenditori venivano contattati usando mail certificate che sembravano essere di veri istituti bancari per promuovere finanziamenti. Una volta incassata la polizza assicurativa la banda spariva

A cominciare le indagini gli agenti della Polizia Postale di Crotone a cui una delle vittime aveva sporto denuncia: i truffatori usavano e-mail e Pec apparentemente riconducibili ai principali istituti bancari italiani per promuovere falsi finanziamenti per l'industria. Sequestrato mezzo milione di euro.