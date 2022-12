Eva Henger torna al cinema con Tik Tok Ma il suo cuore è spezzato dal dolore

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 3 dicembre 2022) Evaè l'ospite di questa settimana del giornalista Raffaele Tizzano per parlare del suo film, “Tik Tok”, prossimamente in uscita e della sua vita tra amori e sofferenze. Eva parla dell'amore per il padre e delle figure importanti della sua vita che purtroppo non ci sono più e della sofferenza della madre colpita da un cancro che la sta portando via. Eva apre il suoa Tizzano per parlare dell'amore che prova per i suoi figli, di come sia lei come mamma e di come i suoi figli siano diventati ancora più comprensivi uno verso l'altro dopo il tragico incidente che l'ha vista tristemente protagonista.