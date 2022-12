Emma Villas Aubay Siena partita alla volta di Verona | gara da ex per Lorenzo Cortesia e Federico Bonami

(Di sabato 3 dicembre 2022) Laquesto pomeriggiodel Veneto. Dove domani sera a partire dalle ore 20,30 la compagine toscana sfideràper un match valevole per la decima giornata di campionato. Gli scaligeri occupano la quarta posizione della classifica con 14 punti all’attivo, frutto di un cammino fin qui composto da cinque vittorie e quattro sconfitte. I senesi iniziano controil loro dicembre assolutamente intenso, con sei partite da giocare in un mese. Sono due gli ex di questo match, uno per parte:da una parte, anella stagione sportiva 2018-19 (la prima per la squadra senese nel campionato di Superlega), e ...

LaAubay Siena è partita questo pomeriggio alla volta del Veneto. Dove domani sera a partire dalle ore 20,30 la compagine toscana sfiderà Verona per un match valevole per la decima giornata ...La Emma Villas Aubay Siena ci riprova. Domenica 4 dicembre dalle ore 20,30 la compagine toscana sfiderà Verona per un match valevole per ...Il centrale: "La mia stagione in Toscana mi ha permesso di capire che potevo stare in Superlega". Il libero: "Restiamo compatti per cercare la spinta per risalire" ...