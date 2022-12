Domenica In | le anticipazioni del 4 dicembre | gli ospiti di Mara Venier

(Di sabato 3 dicembre 2022) Torna l’appuntamento cone la suaIn: ledel 4, dalle ore 14 alle ore 15.35 su Rai1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 12^ puntata dell’edizione 2022/2023 diIn condotta da. Claudio Bisio interverrà per presentare il suo nuovo film ‘Vicini di casa’, uscito nelle sale il 1°per la regia di Paolo Costella, in studio anche gli attori Vittoria Puccini, Valentina Lodovini e Vicinio Marchioni. Spazio alla musica con Irama che presenterà il suo nuovo singolo “Ali”, mentre Shel Shapiro, accompagnato dalla sua band, canterà il brano “Troppa realtà” contenuto nel suo nuovo album di ...

Amici 22,dodicesima puntata: gli ospiti e cosa dovrebbe succedere nell'appuntamento del 4 ... che andrà in onda4 dicembre su Canale 5 alle ore 14. Una puntata ricca di emozioni ...Scopriamo insieme tutti gli ospiti e ledel nuovo doppio appuntamento con Verissimo , in onda sabato 3 e4 dicembre 2022 . In studio ci saranno Sophie Codegoni e Alessandro Basciano , coppia della sesta edizione del ...Amici 22, anticipazioni dodicesima puntata: gli ospiti e cosa dovrebbe succedere nell'appuntamento del 4 dicembre.Domenica 4 dicembre andrà in onda su Canale 5 la dodicesima puntata di Amici, che è stata registrata giovedì scorso. Le anticipazioni che circolano in rete da qualche giorno, fanno sapere che gli ...