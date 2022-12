Diffidati Argentina-Australia | gli australiani a rischio squalifica in vista degli eventuali quarti di finale

SPORTFACE.IT

di Polonia -, i polacchi a rischio squalifica in vista degli eventuali ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Appuntamento cruciale per la squadra di Michniewicz, che può ...di Polonia -, gli argentini a rischio squalifica in vista degli eventuali ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Dopo il grande spavento della prima giornata, la vittoria ... DIFFIDATI Argentina-Australia: gli argentini a rischio squalifica in vista degli eventuali quarti di finale I diffidati di Argentina-Australia, ecco gli argentini a rischio squalifica in vista degli eventuali quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Le ammonizioni accumulate nel corso del torneo vengono ...I diffidati di Argentina-Australia, ecco gli australiani a rischio squalifica in vista degli eventuali quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022 ...