Deschamps sicuro in conferenza | lo ha detto su Zielinski prima di Francia-Polonia

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 3 dicembre 2022) Didier, commissario tecnico della, ha parlato alla vigilia della sfida contro la, valida per gli ottavi di finale del Mondiale 2022 in Qatar. I Blues se la vedranno con Piotre compagni. Il centrocampista è assieme a Kim Min-jae l’unico calciatore del Napoli ad essere ancora in gioco nella competizione.ha avvertito instampa della difficoltà della sfida, sottolineando come lasia una squadra compatta e non totalmente dipendente dal suo bomber Robert Lewandowski. Di seguito quanto evidenziato:(Photo by Claudio Villa/Getty Images)di: lo ha ...