Demolita la casa di Elnaz Rekabi | l' atleta iraniana che gareggiò senza velo ai Campionati di Seul

Secondo l'organo di informazione pro - riforma IranWire, l'abitazione della famiglia della scalatrice iraniana Elnaz Rekabi è statada funzionari governativi: l'atleta aveva gareggiato senza indossare il velo in ottobre ai Campionati asiatici della Federazione internazionale di arrampicata sportiva a Seul. Lo riporta la ...Ladi Elnaz Rekabi , la scalatrice iraniana che aveva gareggiato in occasione dei Campionati ... è statasecondo l'ordine dei funzionari del governo . Lo riporta la Cnn. Elnaz Rekabi, l'... Iran, demolita casa scalatrice Rekabi: aveva gareggiato senza velo La casa di Elnaz Rekabi, la scalatrice iraniana che aveva gareggiato in occasione dei Campionati asiatici della Federazione internazionale di arrampicata sportiva a Seul senza indossare il velo, è ...La casa della famiglia di Elnaz Rekabi, in Iran, è stata demolita per ordine dei funzionari del governo. L’atleta aveav gareggiato senza indossare il velo in occasione dei Campionati asiatici della Fe ...