Davide Rebellin | lo strazio della moglie | “Dammi la forza di rialzarmi”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 3 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Il mio Angelo, il mio grande Amore… Immaginare la mia vita senza di te mi strazia… l’orrore di ciò che hai passato mi strazia… Andare avanti sapendo che non ci toccheremo mai più, non ci parleremo mai più, non ci sveglieremo mai più l’uno nelle braccia dell’altro mi fa a pezzi… Non fare le barrette energetiche che ti piacevano tanto mi sta distruggendo… I nostri bei progetti di coppia, che stavano finalmente prendendo forma ora che la tua impegnativa carriera era finita, e che non si realizzeranno mai, mi sta facendo a pezzi…”: Così in un post su Facebook ladi, Fanfan Antonini, ricorda il marito scomparso mercoledì scorso dopo essere stato travolto da un camion mentre si stava allenando in bicicletta. “Non poterti vedere e toccare per l’ultima volta perché te ne sei andato in modo così ...