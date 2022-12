Davide Lippi a Cherubini | “Ho 450mila euro pendenti” Agnelli | “che ha fatto? Niente”

(Di sabato 3 dicembre 2022) La Juventus e i conti in nero, i rapporti opachi con i procuratori tra cui. Ecco cosa riportano i pm nelle carte della richiesta di rinvio a giudizio, ripreso dal Corriere della Sera. «Tu lo sai che cosa c’ho pendente ancora in ballo? C’ho 450 mila per aria di due anni fa! Devo sistemare quelli e Giorgio (Chiellini, ndr) lo sa», spiega(titolare della Reset Group e non indagato) ail 27 luglio 2021. Tre giorni dopo insiste: «… sono due anni che sto aspettando di mettere a posto i soldi vecchi… cioè l’operazione di due anni fa di Spinazzola». Il primo agosto il ds riferisce ad, che ribatte: «… didico, che ha. Hauna telefonata a Spinazzola». Il ...

finisce intercettato mentre con Fabio Paratici si lamenta dei 450 mila euro che deve ancora ricevere per l'operazione Spinazzola con la Roma . E l'allora direttore sportivo tranquillizza ...TORINO . "Tu lo sai che cosa c'ho pendente ancora in ballo C'ho ancora 450 mila euro per aria di due anni fa! Devo sistemare quelli e Giorgio lo sa!". Si sfogava cosìcon l'ex direttore sportivo Fabio Paratici . Ribadiva, il 27 luglio, di vantare un credito con la Juve per la cessione nel 2019 di Leonardo Spinazzola e l'acquisto contestuale di Luca ...Parole estratte da una riunione tra consiglieri di Lega e Figc, con anche Gravina e Dal Pino: un chiaro riferimento alla situazione del calcio italiano, non alla Juve ...Spunta un documento in cui sono indicati i debiti verso gli agenti di cui non c’è traccia nei conti. Federico Cherubini ai magistrati: «Sì, conosco questa pratica» ...