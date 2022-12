Daniel Maldini | ' Messi? L' ho chiesto più volte a papà | ma non c' è molto da fare'

'Messi in squadra Magari... In realtà gliel'ho detto più di una volta, ma purtroppo mi sa che non c'è molto da fare...'. Occhio ai protagonisti: a parlare èe la persona a cui l'ha detto 'più di una volta' è papà Paolo. Si scherza, ovviamente.ride quando lo dice, anche se Messi - per uno che gioca fra trequarti e attacco - è ...Commenta per primo, attaccante di proprietà del Milan in prestito allo Spezia, parla di Zlatan Ibrahimovic a DAZN: 'Lui giocava più a Fortnite che ai giochi di calcio. Io giocavo spesso con Saelemaekers e ...Interesse del Milan per il baby talento Arda Guler: attenzione anche a quello del Napoli. I dettagli Secondo quanto riportato... News30 minuti fa mattiadelia Il goal del mese di novembre è quello di ...Daniel Maldini è stato intervistato a "Dazn Talks" nel corso della giornata di ieri e ha parlato un po' di quelli che sono stati i suoi modelli partendo dal Milan di Ancelotti ...