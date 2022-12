Dal Brasile | «Pelé non risponde più alla cure»

(Di sabato 3 dicembre 2022) Il fuoriclasse brasiliano, ricoverato all’ospedale di San Paolo, starebbe peggiorando dopo l’asportazione di un tumore all’intestino Secondo quanto riportato da A Folha, popolare quotidiano brasiliano,non starebbe piùndochemioterapia dopo l’esportazione dell’intestino per un tumore. Il fuoriclasse brasiliano è ricoverato dallo scorso 30 novembre. L’ex calciatore sarebbe sottoposto apalliative. Il personale medico che lo ha preso in cura ha confermato la condizione di “anasarca” (gonfiore generalizzato), una “sindrome edemigemica” (edema generalizzato) e ha rilevato un forte scompenso cardiaco. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il fuoriclasse brasiliano, ricoverato all'ospedale di San Paolo, starebbe peggiorando dopo l'asportazione di un tumore all'intestino Secondo quanto riportato da A Folha, popolare quotidiano brasiliano,......e si supera contro ilcon grandissimi interventi. Chiedere a Martinelli (voto 7,5 - 14 crediti) per conferma: il brasiliano ha provato più volte a segnare, ma ha trovato il muro eretto...Brutte notizie arrivano dal Brasile: Pelé non risponde più alla chemioterapia ed è stato trasferito nel reparto cure palliative dell’ospedale Albert Einstein di San Paolo.A riportarlo è la “Folha”. Il quotidiano di San Paolo spiega anche che Pelé, dal momento che la chemio non starebbe più sortendo effetti, avrebbe iniziato un percorso di cure palliative, in modo da ...