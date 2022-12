Croazia | Majer | «Il Giappone ha mostrato quanto conta il cuore»

(Di sabato 3 dicembre 2022) Le parole del centrocampista dellasul: «Hannocosa vuole dire avere, gli faccio i complimenti» Lovro, centrocampista della, ha parlato in conferenza stampa del, prossimo avversario dei croati a Qatar 2022. Di seguito le sue parole. «Devo fare i miei complimenti al: hanno confermato che ilè l’aspetto più importante del calcio. Però, devo dire che tutta laci supporta ed è con noi. Per noi vuol dire tanto sentire questo supporto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

TUTTO mercato WEB

- Belgio 0 - 0(4 - 3 - 3) Livakovic 5.5; Juranovic 6.5, Lovren 6.5, Gvardiol 7, Sosa 6; Modric 7, Brozovic 6, Kovacic 6 (92'SV); Kramaric 5.5 (64' Pasalic 6), Livaja 5.5 (64' ...per Kovavic al 90' è stato il terzo cambio della, sui cinque disponibili ne sono dunque stati sfruttati solo tre e il fatto che il numero 88 nerazzurro sia entrato in campo per primo ... Croazia, Majer: "Complimenti al Giappone: hanno dimostrato che il cuore conta più di tutto" Lunedì 5 dicembre al Mondiale in Qatar si affronteranno Giappone e Croazia: il centrocampista Lovro Majer si complimenta con gli avversari ...I mondiali perdono così una delle loro potenziali protagoniste. Lo 0-0 con cui si è concluso l'incontro non è stato sufficiente ai diavoli rossi per spiccare il volo verso il turno successivo. La ...