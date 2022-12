Cristina D' Avena rivelazione shock | Pensavano facessi musica di

(Di sabato 3 dicembre 2022) La miticaD'si è sfogata alle Iene, raccontando dei pregiudizi che l'hanno afflitta per anni, nonostante sia stata un punto di riferimento per l'infanzia di una generazione, con le sigle di celebri cartoni animati.

Domenica 4 dicembre la protagonista indiscussa sul main stage è la regina delle sigle tvD': la cantante si esibisce alle 17 in occasione di 40 " il Sogno Continua, il cofanetto che ...Domenica 4 dicembre la protagonista indiscussa sul main stage è la regina delle sigle tvD': la cantante si esibisce alle 17 in occasione di 40 " il Sogno Continua, il cofanetto che ...La mitica Cristina D'Avena si è sfogata alle Iene, raccontando dei pregiudizi che l'hanno afflitta per anni, nonostante sia stata un punto di riferimento per l'infanzia di una generazione, con le sigl ...La mitica Cristina D'Avena si è sfogata alle Iene, raccontando dei pregiudizi che l'hanno afflitta per anni, nonostante sia stata un punto di riferimento per l'infanzia di una generazione, con le sigl ...