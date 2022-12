Covid zero | il video choc che inchioda il regime cinese

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 3 dicembre 2022) Ormai è uno scontro aperto quello tra manifestanti cinesi e polizia del, schierata in strada per sedare le proteste contro la politica dadi Xi Jinping. Nelle settimane scorse, sulle colonne di nicolaporro.it, ci siamo a lungo dilungati sull’ondata di manifestazioni che sono arrivate fino ad intaccare i vertici di Pechino. Per approfondire: La donna simbolo delle proteste in Cina La Cina dimostra: il “” non può reggere, rinchiusi per settimane: si ribellano, caos in Cina Fogli bianchi (diventati il simbolo di libertà di questi cortei) e cartelloni che intimavano le dimissioni del leaderrappresentavano la regolarità in tutte le città, in cui sono andate in scena le violenze delle forze dell’ordine. Da Guangzhou a Shanghai, per ...