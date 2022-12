Covid Toscana | 1 985 nuovi casi | nove i decessi

... programma e percorso 24 Settembre 2019 Condividi sui social RSS Facebook Twitter In evidenza: 2.045 nuovi casi, otto i decessi 2 Dicembre 2022: 2.011 nuovi casi, sei ...... Open Seed va in crowdfunding e supera i 100k nelle prime 24 ore 1 Aprile 2021 Condividi sui social RSS Facebook Twitter In evidenza: 2.045 nuovi casi, otto i decessi 2 Dicembre 2022 ...Sono 3.398 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 397 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 3.001 con test rapido. Il numero dei… Leggi ...Il bollettino Covid di oggi sabato 3 dicembre, con gli aggiornamenti e i dati su contagi, morti e ricoveri regione per regione laddove disponibili a ...