Covid | le news di oggi Bollettino | 227 440 casi e 635 morti in 7 giorni

(Di sabato 3 dicembre 2022) Frena la crescita della curva epidemica in Italia, con i nuovi contagi in calo dai 229.122 di settimana scorsa. In aumento del 9,5% le vittime, che nella rilevazione precedente erano 580. Lo segnalano i dati delsettimanale del ministero della Salute. I tamponi sono stati 1.324.969 (+3,8%), il tasso di positivitĂ passa dal 17,9% al 17,2%. Iss: "Da sei a tre le regioni a rischio". Oms: "Il 90% della popolazione mondiale ha immunitĂ "

Nove persone su dieci sulla faccia della Terra hanno una forma d'immunità contro il. Lo ha dichiarato il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, raccomandando al tempo stesso di non abbassare la guardia. L'allentamento dell'attenzione ha spiegato, lascia la