Coppa del mondo di sci | trionfo bis per Sofia Goggia a Lake Louise

(Di sabato 3 dicembre 2022) (Adnkronos) – A distanza di 24 oreconcede il bis e trionfa anche nella seconda discesa libera di, valida per ladeldi sci alpino. Sulle nevi canadesi la trentenne bergamasca si impone con il tempo di 1’28?96 davanti all’austriaca Nina Ortlieb (1’29?30) e alla svizzera Corinne Suter (1’29?33). Perè la vittoria numero 19 in carriera indel. Quarto posto per l’elvetica Joana Haehlen (1’29?55) che si lascia alle spalle la slovena Ilka Stuhec e l’austriaca Mirjam Puchner, quinte ex aequo in 1’29?92 e l’azzurra Nicol Delago (1’30?01) settima. Per la squadra italiana da sottolineare anche il 12° posto di Elena Curtoni (1’30?42). Un’altra ottima prestazione di...