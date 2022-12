Coppa del Mondo ciclocross | prima sfida van der Poel-Van Aert-Pidcock

Eurosport IT

SCI - Cambiamo argomento, sci,Mondo da record per Sofia Goggia. L'azzurra conquista la seconda vittoria in due giorni a Lake Louise, sempre in discesa libera, mandando un chiaro messaggio ...... e da allora è una certezza della nazionale portoghese, dove ha collezionato 14 presenze e un solo gol, arrivato nella prima gara dellaMondo 2022 contro il Ghana, vinta dal Portogallo per ... Coppa del Mondo 2022/23 Beaver Creek - Kilde pigliatutto! Si prende anche il Super G, rivivi la gara Kylian Mbappé si sta prendendo un'altra volta la scena mondiale. Dopo la Coppa del Mondo vinta da protagonista nel 2018, la stella francese sta dominando anche in Qatar. Sono cinque i ...Conto alla rovescia per la Coppa del Mondo . Al via della kermesse brasiliana la Sir Safety Susa Perugia, un’altra formazione italiana, la T ...