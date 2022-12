Congresso del Pd | la Sinistra smarrita cerca identità E Letta iperattivo che fine farà? L' usato sicuro ha fascino

CGIL

Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione eMerito, Giuseppe Valditara aprendo ilorganizzato da FISH, Federazione italiana per il superamento dell'handicap, nella Giornata ...Quanto alla possibilita' di una sua candidatura alla segreteriapartito nelle prossime ... C'e' un interesse nel Paese per il nostro: mi preoccupo che chi vuole possa partecipare e non ... La CGIL al congresso del sindacato croato SSSH/UATUC Venerdì 2 dicembre si è svolto il congresso della Sezione Lega Bassa Modenese. I militanti del carroccio hanno eletto Paola Cappi come segretaria ed è stato eletto anche il consiglio direttivo formato ...Il Congresso del Pd di febbraio si avvicina e c’è grande fermento nel partito: candidati che vengono, candidati che vanno, candidati virtuali, candidati reali, conti con la Storia e conti con la ...