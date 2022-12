“Come fa beneficenza” Selvaggia Lucarelli umilia Chiara Ferragni | retroscena pesante sui Ferragnez

(Di sabato 3 dicembre 2022), il duro attacco prende di mira i. La nota giornalista e giudice di Ballando si è trovata al centro di diverse polemiche a cui ha fatto fronte esprimendo liberamente il proprio punto di vista e sempre senza troppi giri di parole. Oggi la sua attenzione si è rivolta sulla coppiae Fedez. Ecco cosa ha detto su di loro.attacca i. Prende di mira proprio la nota influencer con parole mirate a commentare una delle ultime trovate dell’imprenditrice. La moglie di Fedez ha infatti deciso di vendere alcuni degli abiti del suo guardaroba il cui ricavato sarà destinato per la. Una decisione che a detta della giornalista appare un po’ ambigua. Queste le sue ...

Gazzetta del Sud - Edizione Catanzaro, Crotone, Vibo

Selvaggia Lucarelli torna a scagliarsi contro Chiara Ferragni prendendo spunto dall'ultima trovata della moglie di Fedez. Selvaggia Lucarelli , il giudice di Ballando con le stelle e giornalista più ...... il tutto nato grazie alla serata di'Perchè Goldoni è il Goldoni'. L'Istituzione si è ... ambizioni, quella di vivere la cittàne fruiscono tutti gli altri, di fare acquisti, di ... Catanzaro, “Donne al Centro”: conto alla rovescia per lo spettacolo di beneficenza di domenica Selvaggia Lucarelli torna a scagliarsi contro Chiara Ferragni prendendo spunto dall'ultima trovata della moglie di Fedez. Selvaggia Lucarelli, il giudice di Ballando con le stelle e giornalista più ch ...Prendendo spunto da una delle ultime trovate di Chiara Ferragni, che ha deciso di vendere alcuni degli abiti del suo guardaroba per poi regalare parte del ricavato in beneficenza, Selvaggia ha voluto ...