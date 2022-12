Combinata nordica | Jens Luraas Oftebro si difende nel fondo e batte Riiber in gara-1 a Lillehammer A punti Costa

(Di sabato 3 dicembre 2022)completa l’opera e compie una grande impresa, sconfiggendo Jarl Magnusnella prima Gundersen del weekend die aggiudicandosi il secondo successo individuale della carriera nella Coppa del Mondo di. Il 22enne nativo di Oslo ha costruito la sua vittoria in mattinata nel segmento di salto, firmando il miglior punteggio assoluto sul Normal Hill norvegese e mettendosi nelle condizioni di poter gestire un piccolo ma importante margine di sicurezza (22?) sunella 10 km di sci diha disputato una prova perfetta sugli sci stretti, non consentendo mai al suo avversario di riavvicinarsi a meno di 5? e resistendo fino al traguardo in prima posizione con ...

In casa Italia c'è da registrare la quinta posizione di Annika Sieff, che ha tenuto il passo della sua 'compagna di viaggio' Hirner per 3600 metri prima di pagare dazio nelle battute conclusive. Annika Sieff ha chiuso al quinto posto la seconda Gundersen della tappa di Coppa del Mondo 2022/2023 di combinata nordica femminile a Lillehammer. Dopo il secondo posto di 24 ore fa, la 19enne azzurra di Varena ha sofferto nel finale del segmento di fondo dopo aver chiuso il segmento di salto in seconda posizione. Doppietta norvegese nella Gundersen di Coppa del mondo femminile di combinata nordica in programma a Lillehammer, che ha visto la vittoria della padrona di casa Gyda Westvold Hansen.