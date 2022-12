Cho Gue Sung è diventato un sex symbol grazie al gol al Portogallo

(Di sabato 3 dicembre 2022) Ogni Mondiale ha la sua stella emergente. Negli anni ci sono stati molti exploit che hanno reso giocatori sconosciuti veri idoli in patria e fuori, come Campell con la Costa Rica, James Rodriguez con la Colombia o Fabio Grosso. In questo mondiale un exploit è quello di Cho Guecheai sui due gol ha trascinato gli asiatici agli ottavi. La parabola di Chu Gueinizia tardi, ma sin dai primi momenti il ct della Corea Del Sud lo inserisce tra i punti fermi della sua nazionale. Nel 2021 era uscito dal giro della Nazionale a causa della leva obbligatoria, ma al suo ritorno è stato subito reintegrato da Bento. Ora èun sexnel suo paese. Dopo la partita con ilha dichiarato che ha dovuto spegnere il telefono per le troppe richieste di matrimonio. A ...

Cristiano Ronaldo è stato sostituito al 65° minuto della partita e gli è stato detto di lasciare rapidamente il campo dal giocatore della Corea del Sud Sung. I due si sono scontrati quando ...Proprio la sfida, persa, contro gli africani ha messo in luce il centravanti Sung, autore di una doppietta. Cho Gue Sung è la rivelazione di questo Mondiale, almeno per questo riguarda i social. In Corea del Sud è diventato un vero sex symbol. I Mondiali riservano sempre grandi sorprese, non solo in campo ma anche fuori. Succede infatti che da giocatore poco conosciuto una gara di calcio possa ...