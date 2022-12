Chiara Ferragni verso Sanremo | la prima foto esilarante con Amadeus e Gianni Morandi ' È tutto pronto'

Ormai è ufficiale, manca davvero poco al Festival di Sanremo esi sta preparando al meglio per ricoprire i panni della co - conduttrice durante la prima e l'ultima serata. In una storia Instagram pubblicata ieri sera l' imprenditrice digitale ...... ha sempre dimostrato di non nutrire simpatia per. L'imprenditrice digitale ha scatenato la dura reazione della giornalista, dopo aver messo in vendita dei suoi abiti. La famosa ...Ormai è ufficiale, manca davvero poco al Festival di Sanremo e Chiara Ferragni si sta preparando al meglio per ricoprire i panni della co-conduttrice durante la prima ...Chiara Ferragni posta foto in compagnia di Gianni Morandi e Amadeus. Malgrado Sanremo sia ancora lontano, la Ferragni ha reso pubblica la sua partecipazione a Sanremo come co-conduttrice. “Grazie per ...