Chi era Nico Dolfi | uno dei quattro ragazzi morti nell' incidente a San Giustino Umbro

(Di sabato 3 dicembre 2022) Il giovane di Città di Castello è deceduto nel tragico schianto avvenutoa notte in provincia di ...

Il giovane di Città di Castello è deceduto nel tragico schianto avvenuto nella notte in provincia di ...sono le vittime dell'incidente Si chiamavano Natasha Baldacci , cheal volante della Fiat Punto, Gabriele Marghi , Nico Dolfi , tutti dell'età di 22 anni e residenti a Città di Castello, e ..."L’umanità si è evoluta tramite incroci tra ominidi per millenni. Con buona pace di chi crede che sia stata la guerra la principale molla evolutiva..." ...Un'iscrizione di ben 1.400 anni fa incisa in delle catacombe israeliane rivela (finalmente) il suo misterioso significato ...