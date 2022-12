Che Qatar è successo? Episodio 14 | super Dumfries | Argentina senza problemi

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 3 dicembre 2022) Al via gli ottavi di finale del mondiale in; oggi scendevano in campo Olanda e. Scopriamo come si sono comportate. Nella serata di ieri si è conclusa la fase a gironi del mondiale e non sono mancate le soprese; il Brasile, infatti, ha perso uno a zero contro il Camerun ma il colpo di scena più grande è stato l’addio all’Uruguay a cui non è bastata la vittoria per proseguire la propria avventura. Chiusa, dunque, la prima fase è tempo di ottavi di finale; dentro o fuori con le prima due sfide in programma, Olanda-Usa e-Australia. Iniziamo con la prima sfida quella tra Olanda e Usa; gli Oranje arrivavano a questo appuntamento con più dubbi che certezze a causa di un gioco non proprio brillante mostrato nella fase a gironi. In un mondiale, però, dagli ottavi è tutta un’altra cosa e le situazioni si possono ...