Che fare con un Iran sempre più vicino alla bomba e lontano dalla libertà

(Di sabato 3 dicembre 2022) “Dobbiamo rimettere in carreggiata le nostre relazioni”, ha detto Rafael Grossi, capo dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Iaea), durante il suo intervento al Med, la conferenza internazionale annuale organizzata da Ispi e Farnesina a Roma. “Sembra che non ci sia una visione d’insieme con l’per quanto riguarda i suoi obblighi nei confronti dell’Agenzia”, ha aggiunto, dicendosi preoccupato per il recente annuncio di Teheran di aumentare la sua capacità di arricchimento. L’sembra essere in disaccordo con l’organo di controllo nucleare delle Nazioni Unite sulle informazioni che dovrebbe fornire in merito al suo programma atomico. Grossi ha detto di essere “ancora fiducioso” che Teheran fornirà una spiegazione per l’inaspettata scoperta, qualche anno fa, di tracce di uranio in tre siti non dichiarati. Secondo un recente rapporto ...