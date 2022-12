Che beffa | le pensioni aumentano ma pure le tasse Chi rischia

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 3 dicembre 2022) Per i contribuenti che vedranno aumentare le loropotrebbe, già da novembre, verificarsi un aumento delle. Il sistema di rivalutazione degli assegni, infatti, non esclude dal versamento dell'Irpef, che deve essere versata al superamento della soglia della cosiddetta “no tax area”. L'aumento delle, ovviamente, riguarda anche (e soprattutto) gli importi più bassi. A subire un incremento, quindi, saranno anche leminime. Il paradosso è che, con un importo maggiore, lepotrebbero proporzionalmente aumentare. Per effetto della riforma fiscale finanziata dalla legge di Bilancio 2022, la no tax area è stata portata a 8.500 euro. Ciò significa che solo chi prende meno di 654 euro di pensione non deve temere l'Irpef, visto che sull'assegno non sono dovute le ...