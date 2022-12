Caudano senza Atalanta | sommerso dai riassunti Un occhio ai Mondiali e ai tifosi | un pensiero a quel tacco di Cantarutti

(Di sabato 3 dicembre 2022) Arriva dicembre, intanto.campionato, anche se noncalcio. Mese non banale, che a un uomo solo e in fondo “irregolare” come il professormette sempre un poco di apprensione: Natale, le feste, Capodanno, l’insidia …

L'Eco di Bergamo

Arriva dicembre, intanto. Senza Atalanta e senza campionato, anche se non senza calcio. Mese non banale, che a un uomo solo e in fondo “irregolare” come il professor Caudano mette sempre un poco di ap ...I manifestanti: "Chi arriva in città vuole passare il confine, senza aiuti finisce preda dei passeur". "Senza il centro migranti intere ...