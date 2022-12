Casamicciola | zona rossa nel caos | anticipata l?evacuazione | in mille lasciano le case

...STRADA PROVINCIALEPIAZZA BAGNI STRADA PROVINCIALE CIRCUMVALLAZIONE DI... se si è all'aperto: - allontanarsi dallaallagata: per la velocità con cui scorre l'acqua, anche ...... quindi l'evacuazione è una precauzione - ha spiegato la commissaria straordinaria del Comune diSimonetta Calcaterra - . Non dovrebbe esserci una precipitazione violenta ma lagià ...Il Consiglio dei Ministri ha approvato all'unanimità il decreto legge che prevede nuovi aiuti economici per affrontare l'emergenza e alcune disposizione a favore degli abitanti dell'isola ...È diventato operativo a Casamicciola il piano speditivo di Protezione civile ... spalare il fango franato dalla cima dell’Epomeo sabato notte. Le condizioni della zona oggi non sono tali da poterli ...