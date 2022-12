Casamicciola | trovata l’auto dell’ultima dispersa | si scava attorno alla casa di Mariateresa Arcamone

(Di sabato 3 dicembre 2022) All’appello dei dispersi di Ischia manca un solo nome, quello della giovane, 31enne cameriera in un bar di Forio. Poche ore fa le squadre di soccorritori all’opera a via Celario, epicentro della frana didello scorso 26 novembre, hanno trovato la macchina della donna. Grazietregua concessa dal meteo gli operatori continuano are nella zona delladidove hanno recuperato la sua Fiat Panda, sepolta dal fango, in cima al tetto della sua abitazione. Della giovane però ancora nessuna traccia. Mentre le squadre del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza proseguono nella ricerca della 31enne, la Protezione Civile ha prorogato l’allerta meteo fino...

