Casamicciola | 54 famiglie in zona rossa non hanno lasciato le case | Lo Stato rimborserà le spese funerarie alle famiglie delle vittime

Intanto nella ' zona rossa ' dicinquantaquattroresidenti non si sono allontanate dalle proprie case. E' quanto prevede l'ordinanza di Giovanni Legnini, commissario ..."Siamo rimasti qui persino dopo il terremoto, perché dovremmo andarcene adesso". Ac'è un nucleo di irriducibili che non accetta la moral suasion di vigili urbani e altre ...54, ...A Casamicciola (Ischia) le spese funerarie sostenute dai familiari delle vittime saranno rimborsate dallo Stato. E' quanto prevede l'ordinanza di Giovanni Legnini, commissario straordinario per il pos ...Ordinanza di Legnini: "Ospitate in albergo 417 persone. In 600 hanno trovato una sistemazione autonoma". Il commissario si farà carico delle ...