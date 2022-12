Caro Porro | così mi hanno silurato per motivi politici

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 3 dicembre 2022) Senza nome sì, con nome no perché già mi faranno il mazzo con le sanzioni (dicono per chi non avrà 60 crediti e io non li avrò) figuriamoci se vedono il mio nome. Anni fa sarei dovuta entrare in Rai per sostituzione estiva, ho disdetto viaggio e il giorno prima di iniziare ho chiamato per sapere a che ora presentarmi e mi è stato risposto che avevano preso un’altra (la moglie dell’allora deputato torinese dei Verdi, Vernetti). In altra occasione, ero capo ufficio stampa di un Asl, cambia il direttore, arriva un comunista, mi convoca e mi lancia dietro, giuro, il mio curriculum dicendomi che a lui non frega nulla che io abbia lavorato con Michele Vietti e in Forza Italia. Anzi, per lui sono note di demerito e non mi rinnova. E potrei andare avanti ma mi fermo qui, per questo è meglio in forma anonima, non vorrei essere crocifissa. Grazie, buon lavoro. Grande serata ...