anteprima24.it

Tra le donne che fecero irruzione c'era anche Gabriella Onesto, indicata dalTommaso Schisa ... È questo il "welfare" dellaa Napoli, un welfare dove a farne le spese sono sempre i più ...... da diversi anni i clan dihanno messo in piedi un altro giro d'affari inconsueto e ... S econdo ilTommaso Schisa, sarebbe stata proprio una sua zia, Maria Piscopo, detta "Maria 'a nera",... Camorra, pentito dei casalesi condannato a 7 anni per estorsione I pentiti Antonio Rivieccio del clan Sibillo e Raffaele Romano del clan De Luca Bossa Minichini hanno spiegato alla Dda lo scontro di camorra di piazza Mercato ...CARINARO Marilù Musto Uno scambio di pizzini, dichiarazioni discordanti, pentiti inattendibili, poche prove: alla fine, a 12 anni dai fatti, non c'è nessun colpevole per la ...