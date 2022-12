Calendario sci di fondo oggi | orari sabato 3 dicembre | programma | tv | streaming | italiani in gara

(Di sabato 3 dicembre 2022) A Lillehammer si prosegue con la sprint, ma la vera domanda è: ci sarà ancora un dominio Norvegia come quello di ieri? Tutto lascia pensare di no, perché la concorrenza estera è decisamente più qualificata anche con l’ingresso di Johannes Hoesflot Klaebo, rinunciatario ieri. LA DIRETTA LIVE DELLA SPRINT DI SCI DIALLE 9.30 E ALLE 12.00 Sarà la prima vera occasione da podio di Federico Pellegrino, lo storico rivale del fenomeno norvegese. Sarà lui uno dei soli dueal via quest’: l’altro è Davide Graz, atteso a dei progressi di una certa validità. Per quanto riguarda il settore femminile, tanta Svezia a cercare di distinguersi piacevolmente sulle nevi norvegesi dopo il colpo di Jessie Diggins di ieri. Per l’Italia solo Caterina Ganz. Sci di: dominio Norvegia, 9 nei primi 10! La 10 km maschile è ...

La Coppa del Mondo didi fondo continuerà a Lillehammer oggi. Le due gare odierne saranno visibili in diretta tv su Eurosport 1; ampia copertura anche su RaiSport, oltre che in streaming su Discovery+, Eurosport Player,...