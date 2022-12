Calciomercato Milan – Dalla Spagna | “Anche la Juventus su Asensio”

Secondo quanto riportato da Fichajes , la dirigenza nerazzurra ha già contattato gli agenti dell'exper un possibile ritorno a San Siro, sponda Inter.L'imprenditore qatariota ha parlato di, dei Mondiali e del progetto del nuovo stadio ... già da questo inverno, il difensore dell'InterSkriniar. Al Khelaifi è concentrato al ...Contestate in particolare due situazioni in cui i sudamericani chiedevano calcio di rigore. La prima, rivista tra l’altro al Var, è un contatto tra Amartey e Nunez, la seconda un intervento ai danni ...Milan, scelto il nuovo portiere: tutto su Sportiello Il Milan ha già scelto il suo sostituto: come confermato anche da Gianluca di Marzio negli studi di SkySport, Marco Sportiello è il candidato ...