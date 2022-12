Calcio | Mondiali 2022 Son | “Sono stati i sei minuti più lunghi della mia vita”

(Di sabato 3 dicembre 2022) Seipotrebbero sembrare pochi, ma non per Son Heung-min e la Corea del Sud. Dopo aver vinto il match di ieri contro il Portogallo grazie a una rete al 91? di Hwang Hee-Chan, la nazionale asiatica ha dovuto aspettare il triplice fischio di Ghana-Uruguay per sei giri d’orologio e soltanto alla fine di questa attesa ha potuto esultare la qualificazione agli ottavi di finale aidi. “i seipiùmia. Ma in quel cerchio eravamo tutti positivi in attesa di notizie. Ho detto: ‘Anche se l’Uruguay segna un altro gol e ci elimina,comunque orgoglioso di questa squadra’. Abbiamo dato il massimo”. Così Son ha commentato la lunga attesa prima ...

DOHA - Inizia la fase a eliminazione diretta deidi. Le prime due formazioni a scendere in campo sono l'Olanda e gli Stati Uniti. La formazione vincitrice affronterà la squadra vincente tra Argentina - ...Tite , ct del Brasile, ha messo per un attimo da parte idi Qatar 2022 per dedicare un pensiero a Pelé . La leggenda delnon sta vivendo un periodo semplice per via delle sue delicate condizioni di salute, ma tutto il Brasile gli ha ...Il Mondiale di calcio è sempre stato considerato come il torneo più importante del pianeta, con le più grandi squadre che hanno la possibilità di darsi battaglia nel campo di gioco e poter stabilire ...Il tweet è di Kylian Mbappé, anche lui in ansia per le condizioni di salute di O Rei, che lo volle conoscere personalmente dopo la vittoria della Francia ai Mondiali del 2018, quando l'asso del Psg ...