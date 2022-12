Calcio | Mondiali 2022 | Argentina e Australia a caccia dei quarti Messi trascinatore | da evitare quanto accaduto con l’Arabia Saudita

Leggi su oasport

(Di sabato 3 dicembre 2022) Lionel Scaloni è stato chiaro in conferenza stampa: non è il caso di fare quei discorsi sul partire favoriti rispetto all’avversario, anche perché il match condovrebbe aver lasciato un qualche insegnamento all’. Torna in campo oggi l’Albiceleste per gli ottavi di finale deidiin Qatar contro l’. Sorprende, visto il girone nel quale era stato inserito, vedere agli ottavi i Socceroos: la Francia, obiettivamente, si è mostrata superiore e ha meritato il primato nel girone, mentre l’ha saputo fare di meglio di Tunisia e Danimarca conquistando la fase a eliminazione diretta. Adesso l’ostacolo è a dir poco duro, ma le sorprese sinora in questo Mondiale non sono di certo mancate. La posta in ...