Calcio femminile | Salvai dopo Juventus-Inter 2-0 | “Dedico vittoria al presidente Agnelli”

(Di sabato 3 dicembre 2022) “Quando si sentono tante parole, l’unico modo è rispondere sul campo. La nostra passione, la nostra rabbia, la nostra voglia di vincere ci porteranno lontano e ci permetteranno di scrivere altre pagine importanti della storia della”. Inizia così il post Instagram di Cecilia, calciatrice dellaWomen, che ha commentato laper 2-0 contro l’nell’undicesima giornata del campionato di Serie A. La giocatrice ha poi aggiunto: “Non dimenticheremo mai da dove siamo partite, per questo mi sento di dedicare questaalAndrea, che ci ha permesso di nascere, crescere e vivere questa maglia profondamente. Laè uno stile di vita e noi continueremo a portare avanti i valori di ...

Passando alla squadra biancazzurra, dopo aver chiuso in seconda posizione (dietro la ... Real Cosenza 12#; San Mango 11#; Audace Decollatura, Parentie San Michele Donnici 10; Agid ...... agghindate con i nastri color porpora, bianco e verde, danno unalla pazienza, si ribellano,... I partiti, dai conservatori ai liberali e pure i laburisti, reagiscono al suffragiocon i ...Como Women-Fiorentina Femminile partita dell'undicesima giornata della Serie A donne. Probabili formazioni e come vedere il match.LE CONVOCATE Ieri UNDER 15 FEMMINILE, 8^ GIORNATA (RECUPERO): REGGIANA-PARMA 0-18, VIDEO INTEGRALE E COMMENTO MISTER CERATI Parma Calcio 1913 (Ieri) - Massenzatico (RE), 2 dicembre 2022 – Recupero ...