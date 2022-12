Brasile | Mondiale finito per Gabriel Jesus e Telles

(Di sabato 3 dicembre 2022) Dopo gli infortuni contro il Camerun,e Alexdovranno abbondare il ritiro della nazionale brasiliana Dopo la sconfitta contro il Camerun, arrivano altre brutte notizie per il. Il CT Tite dovrà infatti rinunciare a due delle sue armi dalla panchina.e Alexavevano accusato entrambi un problema al ginocchio destro contro il Camerun. Dopo gli esami effettuati oggi, entrambi i calciatori lasceranno il ritiro in Qatar. L’attaccante dell’Arsenal ne avrà per 3-4 settimane, mentre per il terzino si tratta di un infortunio più grave che forse necessiterà di intervento chirurgico. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... Gabriel Jesus e Alex Telles dovranno abbondare il ritiro della nazionale brasiliana Dopo la sconfitta contro il Camerun, arrivano altre brutte notizie per il. Il CT Tite dovrà infatti ...Ilè pronto ad affrontare gli ottavi di finale del, ma con diversi infortuni all'attivo. Due calciatori hanno già finito la loro avventura in QatarIlha iniziato ilcome una delle favorite assolute del torneo e senza deludere le aspettative. Oltre al ko di ieri contro il Camerun, sono arrivate altre due vittorie convincenti nelle ...L'attaccante e il terzino non torneranno a disposizione del ct Tite DOHA (QATAR) (ITALPRESS) - Brutte notizie per il Brasile. Gabriel Jesus e ...Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita per capire l'andamento della gara. Ad Mondiali Brasile ko al 92' ma primo: il Camerun vince 1-0 ma è eliminato 15 ORE FA Gioca con noi: indovina chi ...