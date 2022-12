Brasile | il pensiero di Tite per Pelé | “Gli auguro tanta salute”

(Di sabato 3 dicembre 2022), ct del, ha messo per un attimo da parte i Mondiali di Qatar 2022 per dedicare un. La leggenda del calcio non sta vivendo un periodo semplice per via delle sue delicate condizioni di, ma tutto ilgli ha dimostratosolidarietà. Tra questi lo stesso, che ha detto: “, i nostri pensieri sono per lui. E’ il nostro maggior rappresentante, un extraterrestre arrivato sulla terra“. SportFace.

Tite , ct del, ha messo per un attimo da parte i Mondiali di Qatar 2022 per dedicare una Pelé . La leggenda del calcio non sta vivendo un periodo semplice per via delle sue delicate condizioni di ...Anche una stella deldi oggi, Vinicius Junior, ha voluto dedicare un, via social, a Pelé. Così ha postato la foto di uno degli striscioni apparsi ieri sugli spalti dello stadio in ...Tite, ct del Brasile, ha messo per un attimo da parte i Mondiali di Qatar 2022 per dedicare un pensiero a Pelé. Le sue dichiarazioni.Lo scrive il quotidiano Foha de Sao Paulo, che spiega come la leggenda del calcio brasiliano non risponde più alla chemioterapa. L'82enne è stato ricoverato all'ospedale Albert Einstein di San Paolo, ...