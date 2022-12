Bonus in scadenza nel 2022 | ultimi giorni per la richiesta | quali sono e come non perderli

Manca meno di un mese per accedere aidinel 2022. Sono gli ultimi giorni disponibili per richiedere alcuni deiche non saranno confermati il prossimo anno. Si apre quindi il mese della corsa aiper ottenere i ...È possibile infine cumulare ilai bandi regionali ad esso abbinati proposti da Emilia - ... In particolare ladel bando cumulativo dell'Emilia - Romagna e al 31 dicembre 2023 e possono ...L’anno sta per finire e così anche alcuni bonus previsti per tutto il 2022. Ecco la lista dei bonus in scadenza (alcuni rinnovati per il 2023) da poter richiedere entro la fine dell’anno. Manca meno ...In particolare la scadenza del bando cumulativo dell’Emilia-Romagna e ... sottolinea Aiel. C’e poi il Bonus casa per condomini e privati che offre una detrazione al 50% delle spese totali sostenute ...