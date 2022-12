Bologna | blitz del movimento “Ultima generazione” alla pinacoteca per le vittime di Ischia – Video

Il ricorso di Alfredo Cospito sul 41 bis è in discussione in questi giorni. E il mondo degli anarchici è in fermento. In molte città italiane, da Roma, Firenze,, Milano e Genova sono comparse scritte a difesa dell' anarchico condannato all'ergastolo. Cospito è stato giudicato colpevole di aver gambizzato dieci anni fa Roberto Adinolfi, amministratore ...lo sciopero dei servizi automobilistici e filoviari Tper durerà 24 ore. Garantite solo le fasce di garanzia dalle ore 8.30 alle 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio. Disagi anche per ...Due persone si sono versate addosso liquido rosso altre tre hanno incollato su una parete un’immagine di Casamicciola dopo la frana con didascalia “Strage degli innocenti” BOLOGNA – Questa ... hanno ...Sono entrati nella Pinacoteca di Bologna e su un muro poco distante da uno dei quadri esposti hanno scritto i nomi dei bimbi morti nella frana che ha colpito Casamicciola la scorsa settimana. Gli ...