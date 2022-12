Bodies Bodies Bodies | la recensione | la Gen Z rivista in un film slasher nichilista e irresistibile

(Di sabato 3 dicembre 2022) Ladi: unoche diventa whodunit, ma anche una disamina (forse un filo stereotipata) dei ventenni e delle loro ossessioni. Tra i protagonisti Pete Davison e Amandla Stenberg. In streaming. Come sarebbe oggi Scream, e quanto la nouvelle vague mondiale (la regista è olandese) stia riscrivendo - con coraggio e con qualche passo falso - le regole dei generi, annullando le etichette da videonoleggio. Allora, con, distribuito con successo in USA da A24 (e chi sennò?), si fa a pezzi il concetto di ...

Bodies Bodies Bodies, la recensione: la Gen Z (ri)vista in un film slasher nichilista e irresistibile La recensione di Bodies Bodies Bodies: uno slasher che diventa whodunit, ma anche una disamina (forse un filo stereotipata) dei ventenni e delle loro ossessioni. Tra i protagonisti Pete Davison e ...