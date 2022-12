Biathlon | IBU Cup 2022-2023 | Janina Hettich e di Endre Stroemsheim nelle due individuali di Idre | bene Beatrice Trabucchi

(Di sabato 3 dicembre 2022) Giornata di confermetenutesi aFjäll, tappa d’apertura della IBU Cup. Sulle nevi svedesi la tedesca-Walz, dopo aver conquistato il secondo posto nella sprint in questa sede, si è imposta con il crono di 43:49.2 a precedere di cinque secondi la norvegese Marten Kirkeeide, in grande rimonta (1+0+0+0), e la svedese Mona Brorsson, impeccabile nel tiro al poligono e a 8.6 dalla vincitrice. Buona la prestazione di, giunta undicesima con un errore al poligono e un ritardo di 1:30.5 dalla vetta. Più attardate le altre azzurre: Eleonora Fauner si è classificata 35ma a 4:21.5 (0+1+1+2) e Hannah Auchentaller ha terminato 39ma a 4:42.6 (1+3+1+0). Si parlava di conferme e questa è ...

