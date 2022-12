Battaglia navale | coinvolta anche l' Italia | guerra | cosa sta per accadere

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 3 dicembre 2022) Un ennesimo sintomo della tensione fra Stati Uniti d'America e Cina s'è avuto alle isole Spratly, occupate dalle truppe di Pechino, che rivendica quella porzione di mare come «acque territoriali». La sovranità cinese sull'area non è riconosciuta e gli Stati Uniti inviano spesso le loro navi a esercitare il diritto di passaggio in acque internazionali, in quelle che il Pentagono chiama "missioni FONOP" (Freedom Of Navigation Operation). Il 29 novembre 2022 l'incrociatore americano Chancellorsville ha attraversato l'arcipelago compiendo poi un brusca virata, il che ha offerto ai cinesi lo spunto propagandistico per dire d'aver "scacciato la nave Usa" con le loro intimazioni via radio. La Chancellorsville, lunga 173 metri e con dislocamento di 9800 tonnellate, è operativa dal 1991, ma, rimodernata, è sempre formidabile, armata con 130 missili, fra Tomahawk adatti a bersagli terrestri, ...