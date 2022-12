Banana | ictus e ipertensione | quali rischi corre chi elimina il frutto dalla sua dieta

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 3 dicembre 2022) Meglio unaoggi che il medico domani. Ricche di potassio, magnesio e vitamina C, questi frutti sono uno straordinario alleato per la salute . Oltre a nutrire i batteri sani del tratto digestivo, e quindi il sistema immunitario , sono perfette prima o dopo un allenamento riducendo le infiammazioni post-esercizio.resignifica anche avere maggiori possibilità di sviluppare l', uno dei fattori dio dell'. Un altro grande errore, scrivono i ricercatori sulla quotata rivista scientifica Plos one , è privarsene per dimagrire ottenendo l'effetto opposto: ovvero un senso di fame che porta a mangiare di più.