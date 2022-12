Avvocati | fascicoli del Pm consultabili da remoto

Il Dubbio

... di cui due professori universitari in materie giuridiche e quattrocon almeno dieci anni ...e Procura di Busto Arsizio non sono mancati gli elogi per la gestione di un numero di...... che hanno determinato la Procura di Ferrara ad aprire plurimied attivare indagini. Che ... anche perché sono parte offesa e il Comune si costituirà parte civile quindi i mieihanno ... Fascicoli penali accessibili da remoto per tutti gli gli avvocati Eva Kaili si è dichiarata innocente per quanto riguarda il Qatargate, nonostante il ritrovamento di sacchi di denaro nella sua abitazione.Treviso, frugati i cassetti dell’ufficio della legale, ignorando la segreteria. Una settimana prima era stata scassinata l’auto della legale, che è anche esponente di punta del Terzo Polo di Renzi e C ...