Ascolti tv | Brasile-Camerun vince la serata

(Di sabato 3 dicembre 2022) (Adnkronos) – La partita dei Mondiali in Qatar 2022si è aggiudicata glidella primadi ieri con 4.819.000 telespettatori e il 22,75% di share. Su Canale 5 il film ‘Dieci giorni con Babbo Natale’ ha registrato invece 2.005.000 telespettatori e l’11,42% di share. Sul terzo gradino del podio c’è Retequattro con ‘Quarto Grado’, visto da 1.337.000 telespettatori pari all’8,86%. Su Italia 1 il film ‘Io, Robot’ ha ottenuto 935.000 telespettatori e il 5% mentre La7 con ‘Propaganda Live’ ne ha totalizzati 842.000 pari al 6,28%. Su Rai3 il film ‘Padri e figlie’ ha raccolto 813.000 telespettatori e il 4,3% di share e Rai2 con ‘Swat’ ha interessato 727.000 telespettatori (3,41%) nel primo episodio e 852.000 (4,69%) nel secondo. Su Nove ‘I migliori Fratelli di Crozza’ è stato seguito da 711.000 ...

Redazione Sorrisi Rai1 " Qatar 2022: Camerun -": 4.819.000 spettatori (share 22,8%). Canale 5 " 10 giorni con Babbo Natale ": 2.005.000 spettatori (share 11,4%). Rete 4 " Quarto Grado ": 1.337.000 spettatori (share 8,9%). Italia 1 "Io, ...Glitv della prima serata di venerdì 2 dicembre 2022: Rai Uno "Camerun -: 4.819.000 spettatori e il 22.75% di share; Rai Uno " Ballando tutti in pista: 3.201.000 spettatori (17.44%); ...Per la seconda settimana di fila, Ballando con le stelle inizia oltre le 22, con amplio ritardo rispetto alla consueta programmazione ...Ascolti tv 2 dicembre, i risultati della serata Per ciò che riguarda la partita dei mondiali, segnaliamo che il match Camerun-Brasile è stato visto da 4.819.000 spettatori, ottenendo uno share del ...